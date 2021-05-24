На Заводском шоссе временно меняется схема движения автобусов

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В связи с аварийными работами, проводимыми СКС по Заводскому шоссе в районе дома № 42, до 20:00 25 мая 2021 года автобусы ряда маршрутов следуют по скорректированной схеме.

По информации городского Департамента транспорта, автобусы №№ 21,29, 38,47 едут с разворотом на кольцевом пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе (без заезда на остановку общественного транспорта «Юнгородок»); автобусный маршрут № 266 в направлении «Железнодорожный вокзал» будет пролегать по Заводскому шоссе.

Вышеобозначенная локация на время ремонта недоступна для движения всего автомобильного транспорта, поэтому автомобилистам рекомендуется воспользоваться объездными путями.