На закупку флагов и гербов для школ выделят более 970 миллионов рублей

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Правительство России выделит более 970 миллионов рублей на закупку в российские школы государственной символики - гербов, флагов, флагштоков, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает кабмин.

"Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. Распоряжение о выделении на эти цели более 970 миллионов рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 году – все общеобразовательные организации страны, пишет РИА Новости.