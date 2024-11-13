На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти

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Вчера, 12 ноября, на выставке «Самара» состоялось торжественное открытие недели, посвященной городскому округу Тольятти. До 17 ноября гости выставки узнают о развитии промышленного, научно-технологического и туристического потенциала города, о спортивных достижениях тольяттинских спортсменов и событийных мероприятиях.

«На этой неделе мы покажем, чем гордимся, что выпускаем, наши таланты, наших героев. Мы привезли сюда кусочек своей души. Чем хороша выставка «Самара»? Она даёт возможность узнать больше о соседях — муниципалитетах региона. Мы понимаем, что наш город многогранен и мы точно не успеем показать все, поэтому с удовольствием приглашаем вас к нам, в Тольятти», – отметил в приветственном слове заместитель главы г.о.Тольятти по финансам, экономике и развитию Григорий Гильгулин.

В рамках недели Тольятти на выставке пройдет обзорная, мотивирующая лекция о том, как начать самостоятельно учиться летать на дронах, посетители примут участие в химических лабораторных опытах, узнают о тольяттинской школе дизайна, о грандиозном проекте по доставке подводной лодки в Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, а также о том, как управлять собачьей упряжкой.

Кроме того, состоится презентация-ретроспектива «Легенды LADA» от первых моделей до современных автомобилей, презентация крупнейшего производителя легковых автомобилей и лидера российского рынка АО «АВТОВАЗ» с викториной, встреча-интервью с пилотами автоспортивной команды «Lada Sport ROSNEFT» и мастер-класс по развитию реакции профессионального пилота.

Также продолжит работу сектор креативных индустрий, на которой будут представлены успешные бизнес-проекты предпринимателей Самарской области.

Напомним, на выставке представлены современные мультимедийные технологии. В том числе технология создания виртуальной реальности. Зона оснащена 5 комплектами VR очков, которые позволяют посетителям погружаться в виртуальные миры. В этих очках участники могут смотреть специально подготовленные видеоролики о Самарском регионе, познакомиться с его природными красотами, историческими достопримечательностями и культурными событиями. Очки смешанной реальности предоставляют пользователям возможность не только видеть виртуальные объекты, но и взаимодействовать с ними в реальном пространстве. Интерактивный проект по сборке ракеты позволяет участникам шаг за шагом собирать модель ракетоносителя, а затем запускать его в космос. Участники могут наблюдать все этапы подготовки и старта ракеты, почувствовать себя настоящими инженерами и исследователями космоса.

Фото: Министерство туризма Самарской области.