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На выставке «Самара» наградили юбилейного посетителя

19 декабря 2024 11:12
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На выставке «Самара» наградили юбилейного посетителя

В день городского округа Октябрьский Самарской области Юбилейным 30-тысячным гостем выставке «Самара» стала учитель математики школы №10 города Кинель Ольга Владимировна Парамонова.

«Тридцать тысяч – это большая цифра, и сегодня мы рады вручить Вам небольшое путешествие в эко-отель «Маяк». Напомню, что этот эко-отель находится практически между Самарой и Тольятти, вблизи живописного места под названием Мастрюковские озера, где ежегодно проходит легендарный Грушинский фестиваль бардовской песни. И, хотелось бы отметить, что путешествие в эко-отель «Маяк» рассчитано не на одного, а на четырех гостей», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Сегодня было так неожиданно, когда при входе в музей меня остановили, начали аплодировать, фотографировать. Было очень непонятно, что происходит, но, когда сказали, что я 30-тысячный посетитель выставки, я была очень приятно удивлена. Спасибо огромное организаторам выставки, а особенно за поздравления и за призы», – поделилась впечатлениями учитель математики школы № 10 городского округа Кинель Самарской области Ольга Владимировна Парамонова.

Напомним, что выставка «Самара» в музее им. П.В. Алабина стала продолжением экспозиционного проекта «Россия», представленного в 2024 году на ВДНХ в Москве. За время работы выставки «Самара» будут представлены все 37 муниципальных образований Самарской области, каждую неделю проводятся тематические дни городских округов и муниципальных районов. На отдельных площадках проходят всевозможные мастер-классы, полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы об истории Самарской области, работают игровые зоны.

Фото: министерство туризма Самарской области

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