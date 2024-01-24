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На выставке «Россия» стартовала неделя молодежной политики, науки и образования Самарской области

24 января 2024 18:50
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Самарский КВН, патриотический проект «Внутри Истории» и викторина об истории Самарской области.

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовала неделя молодежной политики, науки и образования Самарской области.

Напомним, на выставке, которая проводится по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, свои достижения представляют все регионы страны. Самарская молодежь представит гостям выставки свои проекты, расскажет о волонтерстве, крупных форумах и событиях, проходящих в области. 

«По инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова на стенде Самарского региона проводятся профильные недели, и очень символично, что Неделя молодежной политики проходит в преддверии Дня российского студенчества. Самарская область гордится талантливыми молодыми людьми, которые играют важную роль в развитии нашей губернии. В этот раз мы выйдем за рамки нашего регионального стенда и проведем открытый чемпионат детского КВН с участием самарских и московских команд. Еще одно значимое событие отметит наша страна на этой неделе – 27 января исполнится 80-лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня как никогда важно знать историю, помнить и чтить подвиги тех, кто отстоял победу ценою собственной жизни. Патриотический проект «Внутри Истории», который будет представлен на выставке, с помощью виар-очков перенесет гостей площадки в годы Великой Отечественной войны и позволит увидеть им события тех времен глазами летчика легендарного штурмовика Ил-2, который создавали в Куйбышеве. Уверен, каждый посетитель нашего стенда найдет для себя интересное», – поделился министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

Посетителей стенда Самарской области ждет увлекательное путешествие в волжский город, где в самом сердце России зародилась «Российская студенческая весна», куда ежегодно приезжает молодежь из разных уголков страны, чтобы принять участие в молодежном форуме «iВолга» и почувствовать романтику палаточного лагеря.

Проверить знания о Самарской области, погрузиться в ее историю и открыть для себя множество интересных фактов поможет викторина. Принять участие в ней можно в онлайн или офлайн формате. Бросив игральный кубик, участник выбирает точку на интерактивной карте региона, где размещен QR-код. С помощью кода участник переходит на сайт викторины и отвечает на три вопроса, связанных с определенным городским округом и историей губернии.

Любители географии смогут посоревноваться в скоростной сборке спилс-карт России и Самарской области.

Знатоков истории, культуры и географии России приглашают на квиз с Евгением Тюриковым – художником-концептуалистом, создателем спилс-карт, руководителем федеральной просветительской программы «Знаю Россию – служу Отечеству», президентом АНО «Всемирная федерация спилс-карт». Победителей интеллектуальной игры ждут подарки. А представители «Движения Первых» проведут конкурс «ПроДвижение».

Событиям времен Великой Отечественной войны посвящен патриотический проект «Внутри Истории». Очки виртуальной реальности позволят посетителям выставки погрузиться в историю и стать участниками событий Великой Отечественной войны. В роли молодого человека, окончившего летное училище и отправившегося на фронт, им предстоит принять участие в сражении, пережить эвакуацию госпиталя и защищать раненных от нападения немецких войск. Также все желающие смогут разгадать кроссворд и получить памятный подарок – значок Ил-2.

Интерактивный квест и мастер-класс познакомят участников с Всероссийским молодежным форумом «iВолга». Его история начинается в 2013 году, когда по поручению Президента России Владимира Путина форум впервые прошел в Самарской области. На протяжении 11 лет «iВолга» стремительно развивалась: появлялись новые направления форума, менялись форматы, расширялись возрастные границы участников. В 2023 году форуму присвоен статус Всероссийского. Также гости выставки смогут оставить свои предложения по организации и проведению форума в 2024 году. Самым активным вручат фирменный мерч.

Визитной карточкой региона является движение «Самарский КВН».
25 января 2024 года в Доме культуры ВДНХ пройдет фестиваль детского КВН. На главной сцене выступят четыре известные самарские команды – «Перспективочка», «Спутник», «Гармония», «Пятница 13» и «Золотой состав», «Чудо-дети» из Москвы. Ведущим игры станет чемпион Высшей лиги КВН, капитан команды «СОК» Дмитрий Колчин.

Ярким выступлением и автограф-сессией порадует гостей выставки Юлия Гаврилова – финалистка детского Евровидения, финалистка 8-го сезона шоу «Голос. Дети».

Неделя молодежной политики и образования на стенде Самарской области продлится до 28 января 2024 года.

Теги: Москва Самара

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