На Выставке "Россия" торжественно дали старт Году семьи в рамках форума «Родные — Любимые»

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На Международной выставке-форуме "Россия" в рамках форума «Родные — Любимые» состоялась торжественная церемония старта Года семьи. Старт ему дал Президент Владимир Путин. «Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе. Когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши», — сказал Глава государства.



На Главной уличной сцене выставки прошел концерт, посвященный семейным ценностям, а также яркая церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России», в котором приняли участие семьи из всех федеральных округов России и новых регионов.



Самарскую область на мероприятиях форума представляли семья Казаковых из Самары, чья «космическая» церемония бракосочетания прошла на выставке «Россия» в день нашего региона, и семья Михайловых из Сызрани. Семья бережно хранит и чтит память о подвигах своих дедушек и бабушек во времена Великой Отечественной войны. Главный праздник для семьи – День Победы. Семейной традицией является и участие в шествии Бессмертного полка. Крепки и трудовые традиции семьи - уже четвертое поколение работает на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (входит в НК «Роснефть»), а общий трудовой стаж насчитывает 351 год.



«Наша семья всегда чтила семейные традиции и память о наших предках, которые всегда были, есть и будут примером отношения к семье, детям, труду и огромной любви к нашей Родине. Историю нашей семьи, ее возникновения и продолжения мы передаем от отца к сыну, от поколения к поколению», - поделились Михайловы.



В концерте приняли участие артисты, которые своим примером демонстрируют силу семейных ценностей. Певица Ольга Кормухина выступила вместе со своим мужем, лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым — они в браке уже 25 лет. Заслуженный артист России Александр Маршал вышел на сцену вместе с сыном Артемом Миньковым. Братья Иван и Михаил Засидкевичи — солисты группы DABRO — сделали акцент на важности отношений внутри семьи. Певец и композитор Денис Майданов выступил вместе с женой Натальей и дочерью Владой — в своих песнях он рассказал о любви к Родине.

После на Главной уличной сцене Выставки стартовала церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь для семейного очага привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Его доставила на Выставку семья Терентьевых — Михаил и Екатерина в браке уже 25 лет и воспитывают шестерых детей.



Семья Терентьевых передала бережно доставленный огонь семье Кузнецовых из Крыма, которым выпала честь зажечь семейный очаг «Сердце России». Недавно семья отметила Рубиновую свадьбу — Павел и Татьяна вместе уже 40 лет.



«Для нас стало неожиданностью приглашение приехать и доставить огонь для всероссийского семейного очага. Но эта поездка стала одним из самых интересных впечатлений в жизни — ведь на Выставке очень хорошо видно, как меняется наша страна, какие улучшения в ней происходят. И, на наш взгляд, особенно важно это для молодого поколения — ведь им здесь жить, им развивать Россию дальше, а выставка наглядно показывает, какие возможности у них будут в жизни», — сказал Михаил Терентьев.



После зажжения «Сердца России» огонь семейного очага перенесли в 12 лампад — их доставят в административные центры федеральных округов и новые регионы.



Символично, что старт Года семьи был дан на Выставке "Россия" в рамках форума «Родные — любимые», подчеркнула заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений "Россия"» Анастасия Звягина.



«Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправятся во все федеральный округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло. Как сегодня сказал наш Президент, Россия — это семья семей. Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь», — сказала Анастасия Звягина.



Она отметила, что некоторые участники торжественной церемонии — это молодые пары, которые соединили сердца на выставке "Россия" в соответствии с традициями своих регионов. Например, Кирилл и Екатерина Казаковы из Самары, которые также стали участниками торжественного мероприятия. Их семья появилась именно здесь, на выставке, в день Самарской области, 30 ноября. Церемония была космической, ведь Самару называют космической столицей России, а Кирилл Казаков - один из ведущих молодых специалистов РКЦ "Прогресс". Тогда с бракосочетанием новую самарскую семью поздравили губернатор Дмитрий Азаров, космонавты Елена Серова и Олег Артемьев. Герой России, космонавт Олег Кононенко записал для молодоженов видеообращение с Международной космической станции.



Главный секрет семейного счастья – это взаимопонимание, уверены самарские молодожены. «Нужно слышать друг друга и уметь друг друга радовать. И конечно, крепкая семья – это семья с детьми, которым мы будем дарить свое тепло и жить ради того, чтобы воспитать достойных жителей России и Самарской области», - поделились Кирилл и Екатерина.



Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.



Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» открыл Год семьи в России, объявленный на основании указа Владимира Путина. События форума нацелены на объединение династий со всей страны, диалог поколений и сотворчество детей и взрослых. Организаторами форума выступают Российское общество «Знание», Движение Первых, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». В числе партнеров форума — Сбер, ОАО «Российские железные дороги», госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», «Лукойл», «Газпром» и VK. Форум проходит при поддержке Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорта России, Минобрнауки России, Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).