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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 17 мая, в Самаре будет ясно, в течение дня осадков не ожидается. Утром температура воздуха составит +16°...+17°, днем сохранится на уровне +21°...+23°, а ночью опустится до +13°...+14°. Ветер умеренный, до 4 м/с.

В воскресенье, 18 мая, сохранится облачная погода с прояснениями, осадки не предвидятся. Утром температура составит +17°...+18°, днем поднимется до +22°...+23°, вечером сохранится на этом уровне, а ночью опустится до утренних значений. Максимальная скорость ветра составит около 4 м/с.

По данным сервиса «Активность пыльцы», на выходных в Самаре ожидается высокая концентрация пыльцы березы.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +26°С. Высокие показатели также ожидаются в Сочи и Саратове.

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске. Здесь температура опустится вплоть до +5°С. Но низкие показатели ожидаются также в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.