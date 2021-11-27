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На втором месте по желанности у мужчин и женщин гаджеты в подарок

27 ноября 2021 11:24
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На втором месте по желанности у мужчин и женщин гаджеты в подарок

Больше всего мужчин хотят получить в подарок на Новый год от своей второй половины нечто нематериальное — любовь и внимание, но вероятно, они немного лукавят, второй по популярности запрос — гаджеты. Замужние женщины чаще предпочитают драгоценности, а незамужние — гаджеты.

Самое распространенное новогоднее желание мужчин — это внимание и любовь супруги или девушки в праздничный вечер: об этом мечтают 19% опрошенных, причем холостые намного чаще, чем женатые (25% против 16%). Порадовать своего мужчину таким образом собираются 6% женщин (среди них больше незамужних). На втором месте — гаджет: получить от любимой новый телефон или планшет хотели бы 8% мужчин, а планируют сделать такой подарок 12% женщин. Ювелирные украшения привлекают 4% представителей сильного пола, однако спутницы жизни явно переоценивают мужской интерес к кольцам и браслетам — покупку мужского украшения планируют 7% женщин. Еще 4% мужчин хотели бы получить на Новый год деньги — подарят их 3% женщин. Одежда порадовала бы 3% респондентов, а готовят такого рода презенты 6% девушек. Получить в подарок что-то вкусное хотят 3% мужчин, а организовать это планируют 3% женщин. Еще 3% мужчин ждут сюрпризов, среди женщин же что-то секретное и нестандартное собираются организовать 4%.

Женщины чаще всего хотят получить от своей второй половины драгоценности: об украшениях мечтает каждая десятая (10%), причем такое желание более характерно для замужних дам (11% против 7% среди незамужних). Уже запланировали покупку такого подарка для любимой 9% мужчин, однако чаще, напротив, холостые, чем женатые (15% против 7%). 8% женщин очень ждут, что мужья и возлюбленные преподнесут им новый гаджет — сделать это собирается ровно такое же количество мужчин (чаще холостые, чем женатые). Для 7% дам лучшим новогодним подарком было бы путешествие, но организовать его собираются только 2% представителей сильного пола. Столько же женщин (7%) обрадовались бы хорошим духам, причем замужние ждут их чаще, чем незамужние (8% против 5%). Впрочем, купить в подарок возлюбленной парфюм собираются только 2% мужчин. Для 6% респонденток в новогодний вечер важно только внимание и любовь второй половины — намного чаще такую потребность испытывают девушки, не состоящие в браке (9% против 4%). При этом оказать особые знаки внимания возлюбленной собираются 7% мужчин — холостых среди них втрое больше, чем женатых (13% против 4%). С нетерпением ждут сюрприза 6% женщин (чаще незамужних), а вот готовят приятную неожиданность только 3% представителей сильного пола (среди холостых — 7%). Получить в подарок от любимого деньги хотят 5% опрошенных, подарить столь практичный подарок намерено столько же мужчин. По мнению 3% женщин, отличным подарком могла бы стать организация возлюбленным праздничного ужина — заняться этим собираются 4% мужского населения. Одежда порадовала бы 3% респонденток — именно такой презент готовят 2% мужчин. Об автомобиле в качестве новогоднего подарка мечтают 2% женщин, но получат такой презент считанные единицы.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, состоящего в браке или отношениях.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 547
  • Время проведения:15—24 ноября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, состоящее в браке/отношениях
  • Размер выборки: 3000 респондентов
Теги: Опрос

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