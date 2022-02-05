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На встречи выпускников старшее поколение ходит вдвое чаще, чем молодежь

5 февраля 2022 13:44
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На встречи выпускников старшее поколение ходит вдвое чаще, чем молодежь

Тех, кто посещает встречи выпускников, больше всего среди россиян старше 45 лет и респондентов с высоким доходом.

Первая суббота февраля — традиционное время встреч выпускников. Их посещает каждый третий россиянин (33%). «У нас был дружный класс, мы регулярно встречаемся вот уже 20 лет»; «Интересно наблюдать, как меняются люди, как складывается их жизнь», — комментируют опрошенные. Тех, кто игнорирует сборы одноклассников, чуть больше — 36%. Еще 31% опрошенных сообщил, что после выпуска из школы встречи выпускников ни разу не проводились.

Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем больше среди них любителей вспомнить школьные годы в компании одноклассников. Если среди молодежи до 24 лет на встречи выпускников ходят только 19% опрошенных, то среди россиян старше 45 — вдвое больше (41%). Среди людей с доходом свыше 80 тыс. руб. в сборах одноклассников участвуют 43%, тогда как среди тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. руб., — только каждый пятый (20%).

Почему каждый третий россиянин пропускает встречи выпускников? Чаще всего из-за переезда: по этой причине не являются на мероприятия 30% респондентов. «Давно живу в Москве, летать на встречу в Алтайский край хлопотно и дорого», — делятся респонденты. 22% не находят общих интересов и тем для разговоров с одноклассниками: «Мы все совершенно разные люди, по-разному смотрим на жизнь». Еще 16% не видят смысла во встречах выпускников и не испытывают желания их посещать: «Даже не вспоминали друг о друге много лет, зачем нам собираться за одним столом?» На занятость ссылаются 13% россиян, на отсутствие теплых дружеских отношений в классе — каждый десятый (10%). Еще 2% и без официальных мероприятий регулярно видятся со школьными друзьями. 7% опрошенных назвали другие причины: где-то встречи заканчиваются конфликтами, где-то превращаются в «ярмарку тщеславия», кого-то не отпускает вторая половина и т.д.

Впрочем, ходить на встречи выпускников и поддерживать связь с одноклассниками — это не одно и то же. В той или иной степени со школьными товарищами общаются 56% россиян — намного больше, чем число тех, кто посещает сборы. Оставаться в контакте с теми, с кем довелось учиться, больше свойственно женщинам (60% против 52% среди мужчин), россиянам старше 45 лет и с доходом свыше 80 тыс. руб. (по 60%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 417
  • Время проведения: 23—27 января 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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