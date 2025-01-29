На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области

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На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области.

"В развитие национальных проектов, которые Вы поддержали, мы приняли решение за 5 лет создать 20 новых школ в Самарской области. Это решение, вынужденное во многом, потому что многие жилые комплексы строились без создания соответствующей инфраструктуры", - отметил губернатор (https://t.me/Fedorischev63/2088).

Так, в Тольятти сейчас достраиваются две школы, еще три дополнительно появятся в течение пяти лет. В целом по региону будет 20 новых школ.

Также на встрече обсудили в целом планы по социально-экономическому развитию как Тольятти, так и всей Самарской области.