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На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области

29 января 2025 10:52
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На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области.

"В развитие национальных проектов, которые Вы поддержали, мы приняли решение за 5 лет создать 20 новых школ в Самарской области. Это решение, вынужденное во многом, потому что многие жилые комплексы строились без создания соответствующей инфраструктуры", - отметил губернатор (https://t.me/Fedorischev63/2088).

Так, в Тольятти сейчас достраиваются  две школы, еще три дополнительно появятся в течение пяти лет. В целом по региону будет 20 новых школ.

Также на встрече обсудили в целом планы по социально-экономическому развитию как Тольятти, так и всей Самарской области.

Теги: В центре внимания

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