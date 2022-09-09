на внеклассное мероприятие родители школьников в Самаре готовы выделить ребенку в среднем 1700 руб

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Расходы на посещение театра, музея или выставки с классом, по мнению родителей учеников, должны составлять в среднем 1700 руб. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников из Самары.

Большинство родителей отпускают детей на внеклассные мероприятия в пределах города: это подтвердили 2 из 3 родителей младшеклассников, 7 из 10 родителей учеников среднего звена и 6 из 10 родителей старшеклассников. Интересно, что в младшем звене наиболее лояльны к внеклассным мероприятиям родители с доходом до 50 тыс. руб. в месяц, а в среднем и старшем звене — те, кто зарабатывает больше. Отказываются от посещения внеклассных мероприятий, судя по словам родителей, чаще из-за отсутствия интереса у ребенка к внеурочным активностям («Он не любит никуда ходить»), наличия кружков («Нет времени: хоккей») и загруженности уроками («И так времени на выполнение домашних заданий не хватает»).



Оптимальная величина расходов на внеклассное мероприятие в пределах города, судя по ответам родителей, должна составлять в среднем 1700 руб. Отцы более экономны: на посещение театра, музея или выставки с классом они готовы выложить в среднем 1500 руб., а матери — 1800 руб. Горожане с зарплатой от 50 до 80 тыс. руб. в месяц готовы расстаться с большей суммой, чем те, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц (1800 и 1500 руб. соответственно).



Время проведения: 16 августа — 7 сентября 2022 года