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На участие в фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок

22 августа 2023 20:18
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Представители индустрии моды представят свою продукцию в Самаре с 25 по 27 августа 2023 года на базе ТК «Гудок».

 

На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок. Задачу организовать и провести фестиваль самарской моды, который должен стать площадкой для продвижения региональных брендов, глава региона Дмитрий Азаров дал в марте 2022 года.

 

Представители индустрии моды – производители женской, мужской, детской одежды, обуви и аксессуаров, дизайнеры, торговые предприятия по реализации ткани, фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, – все они представят свою продукцию в Самаре с 25 по 27 августа 2023 года на базе ТК «Гудок» (Самара, ул.Красноармейская, 131).

– География и численность участников фестиваля моды растет. В этом году заявки пришли не только из городов и районов нашей губернии, но и из Димитровграда, Ульяновска, Екатеринбурга, Воронежа и Тамбова, – прокомментировала руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпромторга Юлия Клинкова. – Более трехсот человек задействованы в организации и проведении модного события.

На площади более 1,1 тыс. кв. метров расположатся 98 выставочных модулей. В течение трех дней пройдет 50 показов коллекций «Осень-зима 2023-2024», выставка театральных и сценических костюмов. Для посетителей и участников фестиваля подготовлены тематические мастер-классы и лекции от экспертов, оборудованы фотозоны. На площадке будет работать большая команда стилистов, которые помогут сориентироваться в многообразии предложений и покажут, как составить модные образы исключительно из вещей местных дизайнеров.

Впервые будет представлен стенд производителей экипировки для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

– Наше сообщество оказалось очень гибким и отзывчивым, мы готовы чутко реагировать на ситуацию в стране и актуальные запросы, – отметила член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области» Мария Казак. – Мы видим, как ребята сплотились, чтобы помочь своим.

Самарские дизайнеры не только сшили большое количество амуниции по образцам, но и разработали новые уникальные варианты, которые теперь пользуются спросом по всей стране.

– Например, именно у нас появились маскировочные плащи с защитой от тепловизора и кровоостанавливающие жгуты «Турникет», которые спасают жизни бойцов, – рассказала Мария Казак.

Ярким событием станет выступление на церемонии открытия фестиваля поэтессы из ДНР Анны Ревякиной. Она родилась и выросла в Донецке. Её стихи посвящены ежедневному мужеству и героизму обычных людей, живущих на Донбассе.

Во время выступления поэтессы пройдёт презентация нового авторского платка из коллекции «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной из г.Екатеринбурга, созданного совместно с Анной Ревякиной. Также пройдёт показ коллекций одежды с использованием авторских платков. В качестве моделей выступят жёны военных, ранее ставшие участницами проекта «Жёны Героев».

Одновременно на протяжении всего фестиваля в парке «Россия – моя история» будет проходить деловая программа для участников фестиваля.

– Участники нашего мероприятия смогут пообщаться с представителями власти, профильных министерств, обсудить возникающие проблемы и высказать свои идеи и предложения. Как показал опыт прошлого маркет-фестиваля, такие встречи – не просто разговоры о наболевшем. В результате появляются комплексные дорожные карты мер поддержки, – подчеркнула Юлия Клинкова.

Так после первого фестиваля моды в торговых центрах Самары открылись магазины самарских дизайнеров. В Самарской области действует закон, который предусматривает поддержку начинающих молодых специалистов, завершивших обучение по востребованным профессиям. Перечень профессий, где молодой специалист вправе рассчитывать на такую поддержку, постоянно расширяется. В 2022 году распоряжением Правительства Самарской области в перечень востребованных профессий включены профессии «Швея», «Портной», «Закройщик».

В прошлом году в губернии прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея». В соревновании принимали участие тринадцать профильных специалистов от разных предприятий. Призеры получили денежные премии. Все эти меры способствуют сегодня развитию нашей – самарской, а значит российской индустрии моды.

 

Фото:   администрация Самары

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