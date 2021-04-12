На территории Тольяттинской горбольницы №5 состоялась акция «Скворечник»   

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11 апреля на территории Тольяттинской городской клинической больницы №5 состоялась акция «Скворечник», приуроченная Международному дню птиц. Мероприятие по изготовлению скворечников для птиц объединило порядка 40 участников - представителей общественности, духовенства, здравоохранения, а также спортсменов, школьников и их родителей.

Экологическая акция прошла по инициативе автора проекта «Кафе «Лесное» Алексея Козлова при поддержке руководства Тольяттинской городской клинической больницы №5 и протоиерея Андрея, настоятеля храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Объединив усилия, взрослые и дети менее чем за один час собрали 25 скворечников, часть из которых разместили в парковой зоне Медгородка. Остальные домики для пернатых в ближайшее время появятся в скверах и парках Тольятти.

Один из самых активных участников мероприятия – заместитель главного врача ГБУЗ СО «ТГК №5» Алексей Кирсанов отметил, что акция «Скворечник» имеет большое значение не только для экологической среды города, но и является важным аспектом в области образования.

- Признаюсь, последний раз в подобной акции принимал участие, когда еще сам был школьником. Вспомнил молодость и с большим удовольствием поддержал ребят в этом хорошем и весьма полезном деле. Очень приятно, что для участия в мероприятии откликнулись ребята, как старших, так и младших классов. Суть акции состоит не только в том, чтобы помочь пернатым друзьям, но и научить детей определенным навыкам труда, - сказал Алексей Николаевич.

В свою очередь инициатор акции и автор экологического проекта «Кафе «Лесное» Алексей Козлов подчеркнул, что детям очень важно не только что они создают своими руками, но и с кем они это делают.

- На мой взгляд, главная ценность акции «Скворечник» состоит в том, что дети работают над созданием какого-либо изделия совместно со взрослыми. В процессе работы старшее поколение передает свои знания и опыт молодому. Изготавливая скворечники или кормушки, мы все вместе помогаем пернатым и белкам, создавая для них более комфортные условия для обитания в нашем городе, - отметил Алексей Валентинович.

В этот день инициативу общественников поддержали и известные спортсмены. Так, почетную миссию по размещению первого скворечника на территории Медгородка исполнил президент Федерации кикбоксинга в Тольятти и клуба единоборств «Arsenal Fighting» Арсен Джалилов. Уже через несколько минут его примеру последовали школьники Тольятти, передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти