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На территории Самары в защитных сооружениях обеспечен полный комплекс мер безопасности

18 августа 2023 11:11
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На территории Самары в защитных сооружениях обеспечен полный комплекс мер безопасности

  •  Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары побудили организацию привести защитные сооружения в надлежащий вид.

В ходе проверки надзорными органами было установлено, что в одном из защитных укрытий гражданской обороны не проводился плановый ремонт технических систем. В ненадлежащем состоянии находилось еще одно защитное сооружение, в котором допущены нарушения гидроизоляции строительных конструкций. Кроме того, помещение частично подвергалось воздействию влаги. Суд обязал ответственных лиц обеспечить безопасность нахождения укрываемых в защитных сооружениях и устранить выявленные нарушения.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары. На основании него судебным приставом было возбуждено исполнительное производство. Должника уведомили об этом и предупредили о последствиях неисполнения решения суда.

Не желая быть подвергнутым ряду принудительных мер, организация приступила к работам. Проверка надзорного органа показала, что выявленные нарушения устранены.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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