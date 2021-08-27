На территории Самарской области запретили охотиться

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В Самарской области установили временный запрет на проведение любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях региона.

— Очень серьезные возгорания со значительным материальным ущербом произошли в целом ряде муниципалитетов Самарской области — Борском, Кинельском, Клявлинском, Хворостянском районах, в окрестностях Тольятти. По данным предварительного расследования МЧС, одной из возможных причин возгораний стало неосторожное обращение с огнем на охоте. Запрет временный, он будет введен до установления III класса пожарной опасности, — сообщил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

По данным профильного департамента, сейчас разрешения на охоту получили более 10 000 жителей региона, пишет 63.ру.

— И не исключено, что в ближайшие выходные дни все они могли бы выехать в охотничьи угодья. Это могло привести к еще большему ухудшению пожароопасной обстановки. Таким образом, установление временного запрета на проведение охоты — необходимая мера для сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания, — пояснил также и руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов.

В последние дни в регионе произошло несколько лесных пожаров. Самый крупный из них — на территории Борского района. Огонь вспыхнул в субботу, 21 августа, в селе Гвардейцы. Там из-за пала сухой травы сгорели жилые дома. Позже пламя перекинулось на лес в нацпарке «Бузулукский бор». Пожарные уже больше суток борются с огнем. На месте работают пожарные поезда, Ми-8 и Ил-76. На подмогу сотрудникам МЧС Минобороны направило 110 военнослужащих одной из воинских частей Самарского гарнизона и 10 единиц техники.

Но, несмотря на все усилия спасателей, через сутки пламя добралось еще до двух населенных пунктов. Полностью эвакуировали жителей села Немчанка Борского района. В Немчанке сгорели 16 строений, в том числе 8 жилых домов. Пламя добралось и до села Коноваловка, где сгорело два строения. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.