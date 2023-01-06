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Региональная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения!



На территории Самарской области наблюдаются осадки в виде снега, метели, на дорогах возможны снежные накаты.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах могут быть снежные заносы. По возможности воздержитесь от поездок на автотранспорте.

Госавтоинспекция призывает всех строго соблюдать Правила дорожного движения.

Водителям необходимо выдерживать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, не превышать скоростной режим, сконцентрироваться на дорожной обстановке, не отвлекаться при управлении на телефон.

Также важно не забывать проводить осмотр своих транспортных средств перед поездкой на дальние расстояния.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне.

В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации, к ним также можно обратиться за помощью на дороге.