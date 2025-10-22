На связи: у 87% ветеранов СВО есть закрепленный социальный координатор

51

Как рассказал на заседании Наблюдательного совета Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов стабильно высоко. Это данные опроса «Народного фронта».

Он также поддержал инициативу по созданию в муниципалитетах трех пилотных регионов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Московской области — дополнительных отделений фонда «Защитники Отечества».

«Часть ветеранов проживают в отдаленных населенных пунктах, селах, малых городах. Кроме того, правильно создать выездные офисы на базе филиалов в Краснодарском крае и республике Северная Осетия — Алания, чтобы сотрудники могли выезжать для работы с ветеранами СВО в республиках Абхазия и Южная Осетия»,

— подчеркнул Сергей Кириенко.

Расширить помощь фонда на тех ветеранов СВО, которые получили тяжелые ранения, но приняли решение продолжить службу в структуре Министерства обороны РФ, предложила Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. В этом случае действующие военнослужащие с инвалидностью смогут наравне с уволенными ветеранами СВО получать поддержку от государства.

За время работы в филиалы фонда поступило свыше двух миллионов обращений, из которых более 96% решено положительно.