На сцене «Победа» Грушинского фестиваля в Самаре в этом году выступили рекордное количество авторов-исполнителей

644

В Самарской области завершился 50-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Одной из площадок фестиваля в этом году стала военно-патриотическая сцена «ZА ПОБЕДУ», организованная Самарским отделением общероссийской организации «Офицеры России» и Союзом десантников России при поддержке Правительства Самарской области и администрации г.о. Самара.

В этом году количество участников площадки было рекордным – порядка 135 артистов. Первые выступления на сцене прошли в четверг, 29 июня. За все дни работы сцены здесь выступили авторы-исполнители из Самары, Москвы, Архангельска, Саратова, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Чистополя, Луганска, Мариуполя, Салехарда и Челябинска. На площадке выступили мэтры авторской песни Валерий Боков, Вячеслав Ковалев, Тимур Ведерников, Сергей Канунников, Александр Тимофеев, Валентин Вихорев, Марина Дмитриева, Герман Колосов. Программу сцены посмотрели более 3000 зрителей.

Кроме того, на площадке была представлена фотовыставка военного корреспондента, члена Союза журналистов России, полковника в отставке Артура Маливанчука «55 горячих мгновений», посвященная специальной военной операции на Украине и военным противостояниям в Таджикистане, Дагестане и Чечне.

Сцена «Победа» появилась на фестивале в 2003 году. Даже во времена пандемии коронавируса, когда фестиваль проводился онлайн, она также была задействована.

«Дмитрий Игоревич Азаров в свое время поддержал идею масштабирования сцены. Я благодарен главе региона за то, что он этот проект поддержал, за то, что проект существует. Я уверен, что сцена «Победа» будет всегда присутствовать на Грушинской поляне. В этом году у нас программа была представлена более обширно, нам дали больше возможностей. Это произошло безусловно благодаря Дмитрию Игоревичу. Он сам лично подошел на нашу площадку и пригласил на сцену «Большая гитара». Это дорогого стоит и для нас это очень важно», – отметил автор военно-патриотического проекта «Победа» Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Алексей Халитов. – Для нас было важно представить свою площадку на этом фестивале, дать возможность выступить авторам и исполнителям, которые пишут патриотические произведения. Мы смогли организовать и небольшой лагерь для участников СВО, свою сцену, повесить баннер. И увидели большой интерес к своим выступлениям».

Оценили работу площадки и зрители. Житель Саратова Антон Велканов рассказал, что посетил несколько концертов и показательные выступления спецназа. «Я считаю, что это очень правильно – уделять внимание патриотической песне на этом фестивале, и я увидел, как много зрителей с удовольствием подпевали с гордостью за свою страну».

На сцене «ZА ПОБЕДУ» провели свой конкурс. Его лауреатами стали Виктор Земцов, Сергей Ковалев (Мариуполь), Евгений Сидоров, Михаил Стрельцов, ВИА «Время река», Михаил Барков, Виталий Царев, Елена Лихошерстова. Самым старшим лауреатом стал 87-летний Александр Тимофеев.

«В это особое время радостно, что на площадке «Победа» было больше всего посетителей и авторов. Благодарю вас всех за ваш вклад в поддержку бойцов, защитников Отечества, благодаря которым мы можем собираться под мирным небом в Самарской области», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заключительном гала-концерте, обращаясь к зрителям фестиваля.

«Душа русского человека – это песня, Грушинский фестиваль – это одно из главных событий мира, и очень важно, что на юбилейном фестивале работала наша сцена. Еще одним итогом работы нашей сцены стало то, что мы расширили свои возможности. В ночь с 30 на 1 июля мы провели программу, разработанную Союзом десантников России. Она состоит из 12 видеоклипов, красиво снятых, с хорошим звуком. На нашу программу пришли все окрестные лагеря, у нас была полная площадка», – рассказывает Михаил Калинкин, лауреат Грушинского фестиваля 2002 года, заместитель председателя центрального правления Союза десантников России, полковник запаса, первый руководитель сцены «Победа», в этом году ставший ее ведущим. Именно он выступил на гала-концерте на плавучей сцене «Гитара» с песней «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». В начале выступления он призвал всех, чьи родственники воевали или воюют, включить фонарики на телефонах.

«И я увидел, что вся Гора загорелась. Раньше я такое видел только на песнях Андрея Козловского, с которым мы дружим. И то, что люди так отреагировали на эту песню, говорит, что мы движемся в правильном направлении, в направлении победы добра над злом. И ведь люди не только включили фонарики, люди встали… Второй припев я специально не стал петь и услышал, что ее поет вся гора. Потому что мы сохранили свое единство, сохранили нашу культуру. И мы увидели, что, несмотря на сложности и разногласия, мы вместе, и это дорогого стоит, – отметил Михаил Калинкин. – Мне очень понравились перемены, которые я увидел на этом фестивале. Видно, что руководство региона серьезно относится к уникальному фестивалю, вкладывается в инфраструктуру. Верим, что наше участие в Грушинском фестивале станет вкладом в Победу нашей страны».

«Площадка «Победа» работала на Грушинском фестивале многие годы. И в этом году она приготовила интересную для гостей программу. Песня из кинофильма «Белорусский вокзал», которую Михаил Калинкин исполнил на финальном Гала-концерте на плавучей сцене Гитара, и реакция на неё зрителей показала, как востребована сегодня эта тема. И мы рады, что и в финале нашего праздника, на заключительном концерте на Главной сцене, появились участники сцены «ZА ПОБЕДУ», лауреаты отдельного конкурса, – мужественные военные, настоящие защитники. Думаю, что наша финальная, общая песня Юрия Визбора «Милая моя» про нашу поляну тронула сердца. Мы пели вместе, со всеми нашими артистами, со зрителями – в ожидании нашей новой встречи», – отметила директор Грушинского фестиваля Анна Шарафиева.