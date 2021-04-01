На стройплощадку возле Ботанического сада в Самаре приехала полиция

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Представитель инициативной группы против застройки территории возле Ботанического сада Сергей рассказал ДГ, что на стройплощадку приехала полиция.

Источник ДГ пояснил: «Мы со сторонником подошли к стройплощадке. Я объяснял ему, почему стройка незаконна. К нам подошёл сотрудник полиции. И объявил, что мы устроили несогласованное мероприятие».

Запись слов сотрудника полиции попала в распоряжение ДГ.

«Уважаемы граждане, ваше мероприятие носит характер публичного, требующего согласования с органами местного самоуправления. Учитывая, что данное мероприятие не согласовано, за участие в нём предусмотрена административная ответственность по статье 20.2. КоАП РФ. Если вы хотите изъявить протест, нужно согласовать с органами местного самоуправления. В случае неповиновения законным требованиям будет применяться мера административного характера».

По словам Сергея, после заявления сотрудника полиции они покинули территорию около стройплощадки.

Напомним, площадка принадлежит Епархии РПЦ. Здесь планируется построить детский образовательный центр, но разрешение на строительство не выдавали.

Жители Самары опубликовали петицию на имя губернатора против застройки территории. Авторы петиции рассказали, что из-за строительства «забор Ботанического сада сдвинули, растительность на участке вырубили, площадку для строительства подготовили, и через дворы ЖК «Ботанический» начали ездить грузовики».