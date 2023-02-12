На станции метро «Маяковская» в Москве прошли первые свадьбы в 2023 году

84

В Москве на станции метро «Маяковская» в ночь на 12 февраля прошли первые в 2023 году свадьбы. Об этом 12 февраля рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишут "Известия".

«У каждой пары есть своя история, связанная с «Маяковской»: кто-то является любителем творчества поэта, у кого-то в метро или в поездке началась романтическая история», — приводятся слова Раковой на сайте мэра Москвы.

Всего, по словам Раковой, в 2023 году в ночном метро поженят более 20 пар.

Фото: ru.freepik.com