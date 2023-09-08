На стадионе «Динамо» состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников УФСИН СО

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На стадионе «Динамо» состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников УФСИН России по Самарской области на кубок генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Чобановича Алмазова.



В соревновании участвовало 10 команд из числа сотрудников отделов и служб УФСИН, а также сборная, состоящая из сотрудников и профессорско-преподавательского состава Самарского юридического института ФСИН России. В соответствии с жеребьёвкой спортсмены играли в двух группах по пять команд.



По результатам игрового дня в матче за 3 место сборная команда «Оперативного отдела» со счетом 2-1 победила сборную команду «Отдела кадров и воспитательной работы с осужденными». В финале турнира встретились сборная СЮИ ФСИН России и команда «Отдела специального назначения». Футболисты порадовали зрителей красивой игрой и обилием голов, закончив основное время матча победой команды «Самарского юридического института» со счетом 5-2.



- Такие турниры должны и будут проводиться регулярно, так как это укрепляет морально-психологический климат в коллективах и помогает сотрудникам в службе, - отметил заместитель начальника УФСИН России по Самарской полковник внутренней службы Максим Владимирович Мищенко.



По итогам турнира команды награждены грамотами и медалями. Также отмечены лучшие игроки. Лидером был признан прапорщик внутренней службы Максим Ногин из команды «Отдел специального назначения». Лучшим вратарем стал капитан внутренней службы Рамиль Таишев, играющий в команде Самарского юридического института ФСИН России, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО