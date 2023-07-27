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На стадионе «Динамо» прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников УИС СО 

27 июля 2023 14:58
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За титул победителя боролись сборные команды всех учреждений регионального Управления ФСИН.

За титул победителя боролись сборные команды всех учреждений регионального Управления ФСИН.

В соревновании за почетное третье место принимали участие команды УИИ и УФСИН России по Самарской области. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Исход игры решил пенальти. Со счетом 4:2 победителем стала команда Управления.

В финале игры встретились команды СИЗО-4 и ЛИУ-4. Команда ЛИУ не смогла вырваться вперед и забитые игроками СИЗО-4 голы помогли завоевать золотые медали. Команда следственного изолятора одержала победу со счетом 3:0.

Также по итогам соревнований был отмечен лучший игрок. Им стал старший лейтенант внутренней службы Иван Шлычков (СИЗО-4).
Звания «Лучший вратарь» удостоен старший лейтенант внутренней службы Ярослав Кузнецов (УФСИН).

По словам игроков, главным в этом товарищеском матче был не счет, а спортивный азарт. После финального свистка они пожали друг другу руки и договорились участвовать в таких соревнованиях на постоянной основе.

Победные кубки и подарочные сертификаты игрокам вручил заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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