На стадионе «Динамо» прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников УИС СО 

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За титул победителя боролись сборные команды всех учреждений регионального Управления ФСИН.



В соревновании за почетное третье место принимали участие команды УИИ и УФСИН России по Самарской области. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Исход игры решил пенальти. Со счетом 4:2 победителем стала команда Управления.



В финале игры встретились команды СИЗО-4 и ЛИУ-4. Команда ЛИУ не смогла вырваться вперед и забитые игроками СИЗО-4 голы помогли завоевать золотые медали. Команда следственного изолятора одержала победу со счетом 3:0.



Также по итогам соревнований был отмечен лучший игрок. Им стал старший лейтенант внутренней службы Иван Шлычков (СИЗО-4).

Звания «Лучший вратарь» удостоен старший лейтенант внутренней службы Ярослав Кузнецов (УФСИН).



По словам игроков, главным в этом товарищеском матче был не счет, а спортивный азарт. После финального свистка они пожали друг другу руки и договорились участвовать в таких соревнованиях на постоянной основе.



Победные кубки и подарочные сертификаты игрокам вручил заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО