На снижение зарплаты ради удаленки согласны 4 из 10 самарцев

113

На снижение зарплаты ради удаленной работы сегодня согласны 4 из 10 самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, имеющего желание и потенциальную возможность работать удаленно.

Массовая удаленка уходит в прошлое, но самарцы не хотят с ней прощаться: 4 из 10 опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради дистанционной работы. Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (18%) согласен лишиться 5% заработка, 12% — 10% от зарплаты. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 3%. Не хотят отказываться от части заработка ради удаленки 32% горожан.



Тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционной работы, среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет больше, чем среди молодежи до 24 лет (46% против 22% соответственно).



Чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удаленки: если среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. их 29%, то среди зарабатывающих свыше 80 тыс. руб. — уже 53%.

Время проведения: 22—29 марта 2023 года