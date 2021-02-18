На шерсти голубых собак в Дзержинске обнаружили «берлинскую лазурь»

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Результаты анализов показали, что на шерсти семи собак, отловленных на предприятии «Дзержинское оргстекло», обнаружен синий краситель под названием «берлинская лазурь». Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации города.



«Вреда для здоровья и опасности для жизни краситель не представляет, что подтверждено осмотром и проведенными ООО «Зоозащита-НН» анализами крови и кала животных», — уточнила директор департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации Дзержинска Анастасия Говорова, — В настоящее время собаки находятся под наблюдением в госпитале «Зоозащита-НН», где специалисты-ветеринары проводят необходимые процедуры, в том числе прививки и другую медицинскую помощь».



Анализ красителя проводил НИИ химии при Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского совместно с Комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.



На прошлой неделе сообщалось, что на территории частной организации «Дзержинское оргстекло» были обнаружены семь собак с синей шерстью. После осмотра ветеринарами одну было решено оставить в приюте компании «Зоозащита-НН», еще двух — поселить в муниципальном учреждении Дзержинска.



Фото: ООО «Зоозащита-НН» / РБК:

