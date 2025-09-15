Я нашел ошибку
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
На самарцев обрушилась самая мощная за три месяца магнитная буря уровня G3

15 сентября 2025 13:59
105
На Земле наблюдается самая сильная за последние три месяца магнитная буря. Уровень геомагнитной активности достиг показателя G3, что значительно превысило прогнозы ученых.

Причиной явления стало попадание нашей планеты в зону влияния крупной корональной дыры на Солнце. Это область с разомкнутым магнитным полем, через которую солнечная плазма с высокой скоростью устремляется в космическое пространство.

Изначально специалисты прогнозировали слабую бурю уровня G1, однако реальная мощность возмущений стала неожиданностью. Последний раз сравнимая по силе магнитная буря фиксировалась в начале июня 2025 года.

По данным ученых, текущий всплеск активности продлится еще 6-9 часов, но полная стабилизация магнитосферы ожидается только к 18-19 сентября. Специалисты отмечают, что воздействие корональных дыр обычно проявляется в виде серии отдельных возмущений, между которыми наступают кратковременные периоды затишья.

Явление может оказывать влияние на работу энергосистем и спутниковой навигации, а также вызывать полярные сияния в умеренных широтах. Метеочувствительным людям рекомендуется внимательнее следить за своим самочувствием в эти дни, пишет Самара-МК. 

