На самарцев обрушилась самая мощная за три месяца магнитная буря уровня G3

На Земле наблюдается самая сильная за последние три месяца магнитная буря. Уровень геомагнитной активности достиг показателя G3, что значительно превысило прогнозы ученых.

Причиной явления стало попадание нашей планеты в зону влияния крупной корональной дыры на Солнце. Это область с разомкнутым магнитным полем, через которую солнечная плазма с высокой скоростью устремляется в космическое пространство.

Изначально специалисты прогнозировали слабую бурю уровня G1, однако реальная мощность возмущений стала неожиданностью. Последний раз сравнимая по силе магнитная буря фиксировалась в начале июня 2025 года.

По данным ученых, текущий всплеск активности продлится еще 6-9 часов, но полная стабилизация магнитосферы ожидается только к 18-19 сентября. Специалисты отмечают, что воздействие корональных дыр обычно проявляется в виде серии отдельных возмущений, между которыми наступают кратковременные периоды затишья.

Явление может оказывать влияние на работу энергосистем и спутниковой навигации, а также вызывать полярные сияния в умеренных широтах. Метеочувствительным людям рекомендуется внимательнее следить за своим самочувствием в эти дни, пишет Самара-МК.