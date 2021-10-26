На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"

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С 25 октября на Площади Славы можно увидеть фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто». Выставка открыта в рамках одноименного проекта: его новый сезон приурочен к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, поэтому героями стали исключительно ее ветераны. Съемки во главе с известными фотографами проходили в шести городах, чтобы показать ветеранов Великой Отечественной войны из разных уголков нашей страны такими, какими их еще не видел никто.

«Герои нашего фотопроекта — это люди, в страшные сороковые отстоявшие мир на земле. Это наша память и гордость, символ духа и мощи нашей страны. А еще это напоминание всем ныне живущим о вопиющих ошибках человечества, которые нельзя повторять. Это вдохновение гордиться своей Родиной и урок мудрости, переданный нашими отцами и матерями, бабушками и дедушками», — говорит Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений».

В этом году в создании портретов приняли участие Данил Головкин, Слава Филиппов и Ольга Тупоногова-Волкова — одни из самых востребованных и часто публикуемых российских глянцевых фотографов, чьи снимки уже много лет украшают обложки модных журналов не только в России, но и за ее пределами.

Все портреты в рамках проекта «Герои России, какими их не видел никто» выполняются pro bono, а собранные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам нашей страны.

Выставка в Самаре будет открыта до 1 декабря для всех желающих.

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