Я нашел ошибку
Главные новости:
Строительство социальных объектов ведется в ускоренном темпе.
Виктор Кудряшов побывал на строительстве трех социальных объектов
Дмитрий Азаров предложил общественникам и бизнесменам активнее использовать возможности антикризисных мер поддержки.
Дмитрий Азаров: «Мы не бросаем бизнес в этой непростой ситуации»
В Самарской области заработала горячая линия по соблюдению противоэпидемиологического режима.
Виктор Кудряшов: наказания для нарушителей режима нерабочих дней будут строгими и эффективными
Они будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.
Ограничительные меры в регионе, которые сохранятся после прекращения нерабочих дней
Подполковник полиции Алексей Елизаров рассказывает о способах защиты от кибермошенников путем проверки сайтов в сети интернет:
ГУ МВД СО: Как не стать жертвой кибермошенников и не потерять свои сбережения?
Следователи выясняют обстоятельства и причины убийства.
В Москве убит бывший топ-менеджер "Смоленского банка" его жена и сын
Более 350 заявок подали самозанятые Самарской области на получение госуслуги по продвижению соцсетей.
Самозанятым Самарской области предлагают новые инструменты поддержки
С 25 октября по 7 ноября в регионе введён режим нерабочих дней.
Пресс-служба Правительства Самарской области разъясняет принятые постановления о действующих ограничениях
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.55
-0.58
EUR 80.7
-1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"

26 октября 2021 12:55
258
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"

С 25 октября на Площади Славы можно увидеть фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто». Выставка открыта в рамках одноименного проекта: его новый сезон приурочен к 80-летию с начала Великой Отечественной войны, поэтому героями стали исключительно ее ветераны. Съемки во главе с известными фотографами проходили в шести городах, чтобы показать ветеранов Великой Отечественной войны из разных уголков нашей страны такими, какими их еще не видел никто.

«Герои нашего фотопроекта — это люди, в страшные сороковые отстоявшие мир на земле. Это наша память и гордость, символ духа и мощи нашей страны. А еще это напоминание всем ныне живущим о вопиющих ошибках человечества, которые нельзя повторять. Это вдохновение гордиться своей Родиной и урок мудрости, переданный нашими отцами и матерями, бабушками и дедушками», — говорит Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений».

В этом году в создании портретов приняли участие Данил Головкин, Слава Филиппов и Ольга Тупоногова-Волкова — одни из самых востребованных и часто публикуемых российских глянцевых фотографов, чьи снимки уже много лет украшают обложки модных журналов не только в России, но и за ее пределами.

Все портреты в рамках проекта «Герои России, какими их не видел никто» выполняются pro bono, а собранные средства направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам нашей страны.

Выставка в Самаре будет открыта до 1 декабря для всех желающих.

6+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарским школьникам предлагают провести осенние каникулы не только весело, но и полезно.
25 октября 2021, 17:16
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
Самарским школьникам предлагают провести осенние каникулы не только весело, но и полезно. Общество
605
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
21 октября 2021, 09:01
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Посетители узнают, что такое маскировка, комуфляж и мимикрия. Культура
1262
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
19 октября 2021, 13:01
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Он ненадолго вышел на экран в 1961 г., а вернулся к зрителю лишь в 1988 г. Культура
1644
В центре внимания
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
304
В Самаре у ТЦ будут работать мобильные пункты вакцинации
26 октября 2021  10:23
В Самаре у ТЦ будут работать мобильные пункты вакцинации
347
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
25 октября 2021  14:02
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
511
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
25 октября 2021  13:56
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
1280
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
25 октября 2021  10:59
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
559
Весь список