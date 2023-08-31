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На самарской набережной открылась фотовыставка «Люди дела»

31 августа 2023 14:17
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На выставке можно узнать много интересных фактов об особенностях рабочих профессий, задействованных в нефтяной промышленности.

Накануне празднования Дня нефтяника на набережной реки Волги вблизи офисного центра АО «Самаранефтегаз» открылась фотовыставка «Люди дела».

На выставке можно узнать много интересных фактов об особенностях рабочих профессий, задействованных в нефтяной промышленности.

В «Самаранефтегазе» на сегодняшний день трудятся более 5 тыс. чел. Более половины из них – представители рабочих специальностей. Среди них невозможно выделить ту или иную как самую главную.

Каждый сотрудник незаменим, выполняет определенную работу, от которой в конечном итоге зависит результат. Каждый вносит свой вклад в большое и важное дело - добычу «черного золота».

Выставка работает до 20 сентября. Вход свободный, сообщает Самарская набережная.

 

Фото:  Самарская набережная

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