На самарской набережной открылась фотовыставка «Люди дела»

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Накануне празднования Дня нефтяника на набережной реки Волги вблизи офисного центра АО «Самаранефтегаз» открылась фотовыставка «Люди дела».



На выставке можно узнать много интересных фактов об особенностях рабочих профессий, задействованных в нефтяной промышленности.



В «Самаранефтегазе» на сегодняшний день трудятся более 5 тыс. чел. Более половины из них – представители рабочих специальностей. Среди них невозможно выделить ту или иную как самую главную.



Каждый сотрудник незаменим, выполняет определенную работу, от которой в конечном итоге зависит результат. Каждый вносит свой вклад в большое и важное дело - добычу «черного золота».



Выставка работает до 20 сентября. Вход свободный, сообщает Самарская набережная.

Фото: Самарская набережная