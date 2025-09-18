На самарской набережной 27 и 28 сентября пройдёт гастрономический фестиваль

139

С 27 по 28 сентября на набережной у бассейна ЦСК ВВС в Самаре состоится гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» (0+).

Фестиваль объединит кулинарию, музыку и культурные традиции региона. Гости смогут попробовать волжскую рыбу, раков, сызранские помидоры, жигулёвскую вишню и фермерскую продукцию Самарской области.

На территории мероприятия будет работать фуд-зона, пройдут мастер-классы от шеф-поваров, выступления музыкантов, детский дворик и зона Wellness. В рамках фестиваля учредят гастрономическую премию «Самара со Вкусом» и проведут народное голосование за блюдо, которое станет кулинарным символом региона.

Фестиваль приурочен ко Дню туризма, 27 сентября, и организован Правительством Самарской области совместно с Минтуризма региона и городской администрацией в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», пишет Самара-МК.