Главные новости:
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
Мероприятия
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Весь список
На самарской набережной 27 и 28 сентября пройдёт гастрономический фестиваль

18 сентября 2025 12:39
139
С 27 по 28 сентября на набережной у бассейна ЦСК ВВС в Самаре состоится гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» (0+).

Фестиваль объединит кулинарию, музыку и культурные традиции региона. Гости смогут попробовать волжскую рыбу, раков, сызранские помидоры, жигулёвскую вишню и фермерскую продукцию Самарской области.

На территории мероприятия будет работать фуд-зона, пройдут мастер-классы от шеф-поваров, выступления музыкантов, детский дворик и зона Wellness. В рамках фестиваля учредят гастрономическую премию «Самара со Вкусом» и проведут народное голосование за блюдо, которое станет кулинарным символом региона.

Фестиваль приурочен ко Дню туризма, 27 сентября, и организован Правительством Самарской области совместно с Минтуризма региона и городской администрацией в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», пишет Самара-МК.

