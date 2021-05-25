На самарских алиментщиков составили 54 административных протокола

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В рамках мероприятия «Судебные приставы – детям» судебные приставы региона в один день провели работу по 168 должникам-алиментщикам.

Судебные приставы региона продолжают проведение мероприятия «Судебные приставы — детям». В рамках нее сотрудниками Службы была проведена работа со 168 должниками-алиментщиками. Проведено 62 проверки бухгалтерий организаций, в которые направлены постановления о взыскании денежных средств с заработной платы должников, а 32 нетрудоустроенным должникам вручены направления в Центр занятости населения.

В отношении 54 алиментщиков составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В действиях 17 должников усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1

ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Если преступный умысел неплательщиков алиментов будет установлен, то их будет ждать уголовная ответственность.

Также по результатам работы в рамках акции с должниками по алиментам 26 алиментщиков ограничено в праве управления транспортными средствами, а 54 — объявлено в розыск.

В рамках только первой недели проведения акции судебными приставами взыскано по алиментам свыше 3,5 миллионов рублей. Продлится же она до 10 июня.