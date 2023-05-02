На сайты энергокомпаний можно будет войти по паролю от "Госуслуг"

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, дающее гражданам РФ возможность использовать свои учетные данные с портала "Госуслуги" для входа в личные кабинеты на сайтах энергокомпаний страны.

Как сообщили в Минэнерго, чтобы воспользоваться этой опцией, пользователи должны предоставить минимальный набор данных соответствующим компаниям при подключении к сетям, либо при исполнении договора продажи.

Это нововведение сохраняет возможность напрямую обратиться в офис компании или направить письмо по почте для получения услуги в сфере электро- и теплоснабжения.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что использование логина и пароля от "Госуслуг" сделает работу с личным кабинетом при дистанционном взаимодействии с энергетиками гораздо удобнее, пишет Смотрим.