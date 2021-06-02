На Сахалине мужчина выжил в схватке с медведем у реки

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Мужчина выжил после встречи с медведем у реки на юге Сахалина, охотоведы обследуют территорию нападения, сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

Мужчина отправился на реку, чтобы проверить рыболовную сеть. В этот момент на него напал агрессивный медведь. Мужчину спасло то, что в какой-то момент он притворился мертвым.

"Анивское лесничество в настоящее время обследует предполагаемое место нападения на факт присутствие медведя. Лесничество планирует поговорить с врачами и по возможности с пострадавшим для выяснения всех обстоятельств. Агентством лесного и охотничьего хозяйства вопрос взят на особый контроль", - сообщили в министерстве.

Мужчина сам пришел в медучреждение и попросил помощи. Состояние его удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Фото: pixabay