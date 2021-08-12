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На рынке труда самарцы себя недооценивают

12 августа 2021 10:08
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На рынке труда самарцы себя недооценивают

Соискатели претендуют на меньшую заработную плату, чем та, которую готовы предложить работодатели, выяснили аналитики Авито Работы, сравнив финансовые ожидания тех и других в сегменте массовых профессий. В некоторых группах профессий соискатели указывают оплату в час/день, когда работодатели – в месяц.

В целом по стране наибольшая разница медианных зарплат в резюме и в вакансиях отмечена в группе профессий “Производство, сырьё, сельское хозяйство”. Соискатели там претендуют в среднем на скромные 18 000 рублей в месяц за работу на полный день, тогда как работодатели готовы платить им почти вдвое больше – 35 000 рублей в месяц. При этом на одну вакансию приходится в среднем 0,4 резюме. В Самаре работодатели предлагают зарплату в 30000 рублей, когда соискатели указывают в резюме 25000 рублей.

На втором месте по показателю “скромности” кандидатов госслужба и работа в НКО. Там россияне в среднем оценивают себя в 20 000 рублей в месяц. Это на 75% меньше того, что готовы предложить работодатели (также 35 000 рублей в месяц). Однако конкуренция здесь выше – на одну вакансию в госсекторе приходится 2,7 резюме. В Самаре работодатели готовы предложить 30000 рублей.

На третьем месте сфера охраны и безопасности. Охранники хотят получать в среднем по России 15 000 рублей, а работодатели готовы платить им 26 000 рублей в месяц (на 73% больше) при конкуренции 2,4 резюме на одну вакансию. В Самаре медианная зарплата здесь 24000 рублей, но в резюме соискателей показатель оплаты труда составляет 20000 рублей.

Кроме того, в топ-10 профессий, где кандидаты себя недооценивают, вошли группы профессий “ЖКХ, эксплуатация”, “Продажи”, “Консультирование”, “Страхование”, “Юриспруденция”, “Административная работа”, “Бухгалтерия, финансы”.

“На конкуренцию на рынке труда влияет еще квалификация соискателей. Кандидаты самых разных профессий со всей России уже разместили на Авито более 2,5 млн резюме, однако они могут не удовлетворять требованиям работодателей к профессиональным навыкам. Таким образом, работодатели не готовы нанимать их, даже несмотря на низкие зарплатные ожидания, в особенности это касается профессий, требующих hard skills, таких как строители или бухгалтеры. Такая ситуация наблюдалась и в прошлом году,отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В самой “недооцененной” группе производственных профессий наибольшая разница между зарплатами в резюме и в вакансиях зарегистрирована в Ставрополе. Там кандидаты претендуют на 12 000 рублей, тогда как работодатели готовы платить им в 2,5 раза больше (в среднем 30 000 рублей). Следом идет Москва: в столице рабочие на производстве готовы получать 25 000 рублей, тогда как медианная зарплата в вакансиях сегмента также почти в 2,5 раза больше (60 000 рублей в месяц).

Замыкает тройку Краснодар, где сельскохозяйственным рабочим и в производственном секторе готовы платить 40 000 рублей, а они указывают в резюме 20 000 рублей - вдвое меньше. В Санкт-Петербурге разница между ожиданиями и реальностью составила 61% в пользу соискателей. Они хотят получать в среднем 31 000 рублей в месяц, а работодатели готовы платить 50 000.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакансии работа рынок труда соцопрос

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