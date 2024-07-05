На Роскадастр Самарской области возложены функции по ведению государственного фонда данных земли

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Все более востребованными становятся запросы от граждан на получение информации из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ). Фонд сформирован на основе землеустроительной документации, геодезических и картографических материалов, полученных при проведении землеустройства.

С начала года филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области рассмотрено и выдано 12,5 тысяч запросов ГФДЗ от граждан. В июне 2024 более 60% поступило в электронном виде. Сведения предоставляются бесплатно на основании запроса. Наиболее удобный способ подачи которого – подготовить и направить через портал «Госуслуги». Для этого достаточно иметь учетную запись на портале, зайти на главную страницу и выбрать вкладку «Документы» - «Недвижимость» - «Все услуги» - «Предоставление сведений ГФДЗ» и заполнить пошагово заявление.

На сегодняшний день материалы ГФДЗ предоставляются в максимально короткие сроки 1-2 дня.

«Сведения государственного фонда данных земли являются общедоступными для граждан. Исключение составляют материалы, содержащие сведения ограниченного доступа. На данный момент наш филиал предоставляет материалы в течении 1-2 дней. С 1 октября 2024 года срок выдачи составит 1 день», - пояснил заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Ярослав Логунов.