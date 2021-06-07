На Речном вокзале работает ярмарка «Город Мастеров»

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С 4 июня весь летний сезон на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров».

Ярмарка будет радовать жителей и гостей города изделиями и украшениями ручной работы от ассоциации самарских мастеров.

Помимо сувениров ручной работы в «Городе Мастеров» можно приобрести самарский мерч – худи и майки с изображением знаковых самарских достопримечательностей.

Сюжеты из жизни города можно встретить на летних платках, футболках, кружках, чехлах, так что смело можно отправляться в путешествие и взять с собой частичку Самары. На ярмарке есть уникальная возможность приобрести сувениры полюбившегося самарцами и туристами бренда «Samara gorodok», который приобрел второе дыхание.

На площадке «Города Мастеров» будут проводиться творческие мастер-классы. Любой желающий сможет забрать с собой украшение, сделанное своими руками, раскрасить заготовки из дерева, слепить фигурку из глины и многое другое.

Ярмарка работает ежедневно в будни с 15.00 до 20.00, в выходные с 13.00 до 21.00.

Фото: пресс-служба горадминистрации