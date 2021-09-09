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На ракете-носителе «Союз» в Самаре нашли дефекты

9 сентября 2021 13:57
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На ракете-носителе «Союз» в Самаре нашли дефекты

Специалисты РКЦ «Прогресс» завершили проверку состояния ракеты-носителя «Союз», которая установлена на проспекте Ленина. Связано это с расширением музейно-выставочного центра «Самара Космическая»: в ближайшее время на площади имени Козлова начнется строительство нового корпуса музея — планетария, и в непосредственной близости от монумента намечены масштабные строительные работы. Оказалось, что у монумента есть несколько дефектов.

— По результатам осмотра специалисты составили отчет с замечаниями и рекомендациями по их устранению. В целом документ содержит описание множества мелких дефектов: потеки ржавчины, загрязнение, отслоение лакокрасочного покрытия. При этом серьезных дефектов, таких как трещины, разрывы, повреждения основных несущих конструкций, не обнаружено. В этом году впервые с момента установки мы проверили внутреннее состояние частей аппарата, — сообщили на предприятии.

Ракету планируют отремонтировать и продлить срок обслуживания на 10–15 лет. Сейчас конечным годом эксплуатации монумента установлен 2026-й, пишет 63.ру.

Теги: ракета Союз РКЦ «Прогресс»

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