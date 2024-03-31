На работе больше всего самарцы радуются отпускам, премиям и смене руководства

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары, работавшие в течение последнего календарного года.

По 9% самарцев лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 9% горожан каждый день на работе — лучший. 7% за год больше всего запомнились корпоративные мероприятия. 7% лучшим днем на работе считают день завершения проекта. Для 6% респондентов лучшим стал день, когда были достигнуты высокие показатели в работе. Еще для 6% — день получения благодарности. Увеличение зарплаты и повышение в должности стали самыми запоминающимися моментами в работе для 4 и 3% опрошенных соответственно. Еще 1% запомнили момент, когда поняли, что справились с возложенными на них обязанностями.



Среди других радостей в работе: смена руководства, автоматизация рабочих процессов, изменение графика работы, командировка, повышение квалификации, перевод на удаленку, отпуск непосредственного начальника.



У 20% горожан не было запоминающихся дней в прошедшем году.



Мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов. Женщины — достижению высоких показателей и корпоративам.



Время проведения: 9—28 марта 2024 года