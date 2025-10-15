Я нашел ошибку
Главные новости:
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»

15 октября 2025 13:59
65
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»

На портале «Госуслуги» стартовала новая жизненная ситуация, которая поможет гражданам оформить востребованные налоговые вычеты без необходимости покидать сайт. Об этом 15 октября сообщил заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги». Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала», — приводит его слова ТАСС.

По словам Григоренко, новый сервис предлагает пользователям пошаговое руководство по оформлению различных видов налоговых вычетов, а также предоставляет полную информацию о доступных вариантах. Эта инициатива реализована в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Вице-премьер напомнил, что налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход, снизив таким образом налог на доходы физических лиц, а также вернуть часть уплаченного налога, например, с зарплаты или уменьшить сумму налога при продаже недвижимости.

Григоренко пояснил, что новая жизненная ситуация значительно упрощает процесс оформления вычета, а также снижает риски утечки личных данных при обращении в ненадежные организации, оказывающие услуги по заполнению налоговых деклараций. По его словам, сервис поможет пользователю определить, какой налоговый вычет ему доступен. Например, если за год были расходы на лечение, образование или спорт, гражданин может подать заявку на социальный налоговый вычет.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
62
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
498
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
566
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
513
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
401
Весь список