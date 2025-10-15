На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»

65

На портале «Госуслуги» стартовала новая жизненная ситуация, которая поможет гражданам оформить востребованные налоговые вычеты без необходимости покидать сайт. Об этом 15 октября сообщил заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги». Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала», — приводит его слова ТАСС.

По словам Григоренко, новый сервис предлагает пользователям пошаговое руководство по оформлению различных видов налоговых вычетов, а также предоставляет полную информацию о доступных вариантах. Эта инициатива реализована в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Вице-премьер напомнил, что налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход, снизив таким образом налог на доходы физических лиц, а также вернуть часть уплаченного налога, например, с зарплаты или уменьшить сумму налога при продаже недвижимости.

Григоренко пояснил, что новая жизненная ситуация значительно упрощает процесс оформления вычета, а также снижает риски утечки личных данных при обращении в ненадежные организации, оказывающие услуги по заполнению налоговых деклараций. По его словам, сервис поможет пользователю определить, какой налоговый вычет ему доступен. Например, если за год были расходы на лечение, образование или спорт, гражданин может подать заявку на социальный налоговый вычет.