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На ПМЭФ анонсировали запуск первого антифейк-сервиса

20 июня 2022 10:12
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На ПМЭФ анонсировали запуск первого антифейк-сервиса

На ПМЭФ-2022 генеральный директор «Диалога» Владимир Табак заявил о запуске первого в России фактчекингового сервиса «Лапша» — агрегатора инструментов для борьбы с фейками с возможностью прислать информацию на верификацию.

Фактчекинговый сервис включит не только информационный ресурс (сайт) с ключевой функцией отправки информации на проверку, но и чат-бот, медиамониторинг, партнерство с интернет-площадками в рамках Меморандума о противодействии фейкам, базу фейков и образовательный контент по цифровой грамотности.

«Мы понимаем, что фейки довольно сильно влияют на очень разные сферы нашей жизни. Провели социологическое исследование – более 90% людей хотят участвовать в процессе выявления и маркировки фейков и готовы выступать акторами процесса. В связи с этим мы запускаем фактчекинговый сервис «Лапша», у которого также будут приложения внутри российских соцсетей, с помощью которого можно будет отправить информацию на верификацию», — рассказал гендиректор «Диалога» Владимир Табак на сессии ПМЭФ «Fake news в эпоху глобализации».

Директор по коммуникациям МИА «Россия Сегодня» Петр Лидов-Петровский открыл панельную дискуссию постановкой проблемы и описанием масштаба распространения фейков: «Действительно, делать фактчекинг, дезавуировать ложную информацию стало гораздо проще, с другой стороны, если раньше дезинформация лилась как грязная вода из одной трубы, то сейчас ощущение такое, что прорвало плотину».

Количество фейков возросло в период распространения коронавируса в 2020 и 2021 годах и еще больше усилилось сегодня — в период проведения военной спецоперации на Украине. С конца февраля «Диалог» выявил почти столько же уникальных фейков, сколько до этого зафиксировал за весь 2021 год.

Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн согласился с тем, что особый размах фейки приобрели в период пандемии: «Тогда государство стало жестче реагировать на фейки, понимая степень общественной опасности. Тогда же впервые была введена административная ответственность за распространение недостоверной информации».

Президент «Фонда открытой новой демократии» Кристина Потупчик в продолжение темы сказала, что сегодня мы живем в эпоху самой масштабной информационной войны, в которой фейки – главное оружие. В связи с этим, по ее мнению, интернет из среды обитания должен превратиться в среду «цифровой осторожности»: «Победить фейки можно будет только с помощью технологий блокчейна. В будущем историю будут записывать на блокчейновую «спираль», когда ты не можешь ничего изменить или подделать».

О способах решения проблемы распространения фейков рассказал Владимир Табак: «Скорость и количество площадок растет. Поэтому здесь единственный способ – комплексный подход, начиная с донесения пользователям, что они должны свой внутренний фактчекинг проводить, когда видят какую-то информацию, и рассказывать им алгоритм проверки этой информации. И заканчивая тем, чтобы создавать максимальное количество инструментов, которые позволяют выявить фейк, опровергнуть его и подтвердить тем самым, что информация была неправдивой».

«Противодействовать фейкам можно только при условии хорошего образования и медиаграмотности», - отметил в заключение дискуссии советник Министра просвещения Российской Федерации Антон Назаров. Он анонсировал масштабную работу Минпросвещения по обучению основам медиаграмотности в школах. В реализации поможет «Диалог», для этого на полях ПМЭФ заключено соглашение о сотрудничестве.

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