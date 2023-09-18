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На пляжах Самары спасательные посты закончили работу

18 сентября 2023 13:59
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На пляжах Самары спасательные посты закончили работу

15 сентября на территории городского округа Самара завершен пляжный сезон, в связи с чем спасательные посты закончили работу. В ближайшее время подрядчик демонтирует и вывезет специализированное пляжное оборудование.

При этом Администрация города напоминает жителям и гостям Самары о необходимости соблюдения правил поведения на воде.

Напомним, что основными причинами гибели и травмирования людей являются несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил движения маломерных судов и др.

Обращаем внимание: купаться разрешено только в оборудованных местах, с соблюдением правил безопасности. В частности, не допускать переохлаждения и перегрева тела, оказывать помощь терпящему бедствие на воде, уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.

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