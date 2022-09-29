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На площади Куйбышева в Самаре идёт подготовка к общественной акции 30 сентября в поддержку итогов референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

29 сентября 2022 19:22
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На главной площади Самары жители и гости области выразят поддержку всем жителям территорий, где проходил референдум.

30 сентября в 17:00 на площади Куйбышева состоится патриотическая акция в поддержку прошедших референдумов на территориях Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На главной площади Самары жители и гости области выразят поддержку всем жителям территорий, где проходил референдум.

Значимость и важность этого события для жителей братских республик трудно переоценить. Их явка на избирательные пункты красноречивее слов – на территориях прохождения референдумов она составила до 99,2%. Референдум о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей признан состоявшимся! Однако дни голосования в буквальном смысле определили будущее не только голосовавших территорий, но и для каждого россиянина, каждого из нас.

По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. 21 сентября Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей: «Страна сделает все, чтобы «обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим».

В день начала голосования Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что это событие важно не только для людей, которые живут на этих территориях, это важно для всей России. «Я неоднократно бывал в Крыму и знаю, как они хотели, как ждали соединения с великой Родиной, с Россией. Неоднократно был я и в Донецкой и Луганской народных республиках, знаю, как там люди этого ждут и мечтают. Надеюсь, что эта мечта сбудется. Самарского сердца хватит на всех», – подчеркнул Глава региона.

Самарская область одна из первых заключила соглашение о сотрудничестве, став побратимом города Снежное в Донецкой народной республике. Сегодня там уже работают самарские врачи, строители, ведутся работы по восстановлению школ, домов, коммуникаций, ремонтируются дороги. Неравнодушные жители области отправили и отправляют тонны гуманитарных грузов.

30 сентября представители Общественной палаты Самарской области и областного правительства, артисты и лидеры патриотических, волонтерских и молодежных организаций губернии, жители и гости Самарской области выкажут поддержку жителям братских республик в их желании быть вместе с Россией. Люди соберутся вместе, чтобы выразить сплоченность, уверенность в своей стране и Президенте, сопереживание, гордость за историческое воссоединение и выбор жителей регионов, в которых прошли референдумы. «Мы гордимся нашими братьями, которые смогли отстоять свою историческую принадлежность, принадлежность быть русскими, – говорят участники патриотического мероприятия, – мы испытываем гордость за российских военных и обыкновенных граждан, которые уходят защищать Россию, и это даёт чувство безопасности за нашу Родину и её великое будущее».

«МЫ ВМЕСТЕ!», «МЫ – СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! МЫ СНОВА ЕДИНЫ!», – именно эти слова станут лейтмотивом масштабной патриотической акции Самарской области в поддержку людей, которые борясь за мир, подтвердили свое желание стать частью великой страны!

Стоит отметить, что сегодня акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ расширяет свой формат. В России запускается обновлённая платформа мывместе.рф и горячая линия по телефону 8-800-200-34-11, где волонтёры круглосуточно будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих. Во всех регионах открываются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ, которые станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помогать согражданам. Волонтёры также отправятся в мобилизационные пункты, чтобы собрать первые запросы на помощь оставленным без мужчин семьям. К движению #МЫВМЕСТЕ присоединятся российские предприятия – представители бизнеса, готовые делиться продукцией с семьями и фронтом, приглашать родственников мобилизованных на временно освободившиеся должности, проводить экскурсии для детей военнослужащих и организовывать другую адресную помощь.

Напомним, 23 сентября в Самаре на площади Славы прошла патриотическая общественная акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов на территории республик Донбасса, освобожденных от украинских нацистов Херсонской и Запорожской областей. Поддержать людей, которые захотели реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь, пришли 10 тысяч неравнодушных самарцев. Вместе земляками в акции принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом приехали люди не только из областной столицы, но и со всей Самарской области.

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