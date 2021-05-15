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На пешеходной улице Куйбышева работает мобильный прививочный пункт

15 мая 2021 18:00
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Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

15 мая с 10.00 до 00.00 на пешеходной улице Куйбышева работает мобильный прививочный пункт. Он находится возле здания департамента культуры и молодежной политики Самары (ул. Куйбышева, 129). 

Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует   врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. 

Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.
  

Теги: вакцинация улица Куйбышева

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