На одном из тольяттинских предприятий решили помочь нашим военным со снаряжением

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В Тольятти представители малого и среднего бизнеса наравне с волонтерами включаются в работу по оказанию поддержки военнослужащим и жителям, мобилизованным на службу в вооруженные силы страны. На одном из предприятий по производству металлических дверей решили помочь нашим военным со снаряжением и начали изготавливать складные крюки-кошки. Это универсальное приспособление может применяться при штурме, при подъеме грузов, в качестве якоря, охотничьего крюка, для добычи дров и т.д.



Для изготовления кошек используют прочную сталь толщиной 3 мм. Модификацию снаряжения военные выбрали сами. Готовые комплекты складных крюков передают в воинские подразделения региона. Помощь в доставке оказывают ветераны спецподразделений правоохранительных органов из фонда «Гвоздика», которые участвуют в обучении и боевом слаживании наших бойцов.



- Среди наших друзей и знакомых есть и военные, и те, кто был призван на защиту Родины по мобилизации. И когда к нам обратились за помощью, мы просто не могли отказать, потому что своих мы не бросаем, - рассказали на предприятии.

Фото: скриншот видео