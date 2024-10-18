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На одном из самарских предприятий дорожной отрасли трудятся двойняшки и передают опыт трудовые династии
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На одном из самарских предприятий дорожной отрасли трудятся двойняшки и передают опыт трудовые династии

18 октября 2024 16:55
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Так, двойняшки Анатолий и Андрей Севастеевы работают машинистами самоходного катка. Профессию братья освоили еще в молодости, сразу после армии.

Дорожная инфраструктура – одна из важнейших составляющих любого мегаполиса. Обновление улично-дорожной сети Самары – в числе приоритетных направлений деятельности профильных служб, на что повышенное внимание обращают областные и городские власти. Масштабная ремонтная кампания продолжается, ведь и от ее результатов зависят комфорт и безопасность населения.

Напомним, что к концу минувшего лета десятки объектов – проезжие части и тротуары – были приведены в нормативное состояние на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». А в осенний период, пока длится дорожно-строительный сезон, на улицах города развернулись работы, организованные благодаря дополнительным муниципальным контрактам: за счет средств, выделенных по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

«Не за горами завершение сезона ремонтно-строительных работ. Когда погодные условия благоприятные, нужно трудиться максимально активно. Чтобы совсем скоро и многочисленные дополнительные участки могли радовать горожан качественным покрытием, даже в профессиональный праздник – День работников дорожного хозяйства, который отмечается в третье воскресенье октября, а в текущем году это 20-е число, – большинство представителей отрасли будут на своих рабочих местах», – отмечает заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров.

Среди таких сотрудников и те, для кого трудовой коллектив – во всех смыслах семья.

Так, братья Анатолий и Андрей Севастеевы – двойняшки. Они работают на предприятии, которое в этом году было задействовано в решении задач нацпроекта и уже привело в порядок 8 объектов улично-дорожной сети, а в настоящее время, будучи одним из победителей конкурсных процедур, выполняет обязательства по дополнительному контракту. Анатолий в штате ООО «НПФ «XXI Век» 18 лет. Он работает бок о бок с Андреем – тот, вдохновившись предложением брата, трудоустроился 12 лет назад. Оба – машинисты самоходного катка.

«Несмотря на то, что мы двойняшки и родились с разницей всего в несколько минут, по характеру отличаемся: я – старший брат, более спокойный, степенный, Андрей же более энергичный. Выполняем общие поручения, поэтому никакой соревновательности между нами нет. Вдвоем работать, конечно, легче. На участке, находясь в разных катках, понимаем друг друга даже без слов, порой просто по взгляду, на ходу, – рассказывает Анатолий. – Стараемся подбадривать друг друга. После смен оцениваем коллективно выполненные работы, обсуждаем рабочий процесс, чтобы исключить шероховатости».

Профессию братья освоили еще в молодости, сразу после армии. Карьеру в дорожной отрасли начинали в родном селе – административном центре Челно-Вершинского района Самарской области. Однако, вскоре их профессиональные пути временно разошлись. Андрей занялся мясным бизнесом, но через 14 лет решил вернуться в дорожную отрасль, о чем ничуть не жалеет: хорошие заработки и благо автомобилистам – вдвойне приятно, отмечает Андрей.

«Сейчас с коллегами приводим в порядок улицу Новоурицкую. Участок сложный, с поворотными локациями. Мой каток идет аккурат вдоль бортового камня, поэтому нужна филигранная точность. Неопытный человек, не покидая кабины, в процессе уплотнения асфальтобетонной смеси вряд ли сможет оперативно работать «на глаз», соблюдая при этом нормативы, скоростной режим, поддерживая заданный ритм. Но мастерство – это не только опыт. Многое зависит от усидчивости, ума, максимальной внимательности. Например, у моей машины идет откат на полметра, при этом ни при каких обстоятельствах нельзя причинить вред ни спецтехнике, ни людям, ни дорожному объекту, – поясняет Андрей. – Не всякий представитель молодого поколения готов в совершенстве освоить профессию машиниста дорожного катка. Но тех, у кого к этому делу лежит душа, мы терпеливо обучаем.

На передачу опыта, преемственность в трудовом коллективе нацеливает и руководство предприятия. Есть и яркие примеры нескольких династий. В основном отцы приводили детей и погружали в профессиональные секреты. У меня же две дочери, а профессия тяжелая, мужская. Но если они когда-нибудь захотят трудоустроиться в эту же фирму, допустим, на офисную работу, я не буду против».

«Поддерживать трудовые династии – всегда важно, а в Год семьи – особенно. На нашем предприятии с каждым годом династий становится все больше. Молодежь следует примеру родителей: после профильных вузов, колледжей молодые люди приходят на работу. Также мы, как и другие компании, принимаем практикантов, которые еще не завершили обучение. Это помогает им обрести начальные навыки, а потом, уже с высшим или средним профессиональным образованием, получить постоянную работу и совершенствоваться под чутким руководством родителей или других старших коллег. Делаем все возможное, чтобы новички стали частью большой трудовой семьи. Для этого заботимся и о досуге, организуя корпоративные мероприятия, – комментирует заместитель директора ООО «НПФ «XXI Век» Даниил Степанов. – Старательных, отличившихся сотрудников поддерживаем, в том числе премиальными выплатами. При этом семейный опыт мы очень ценим. Сплоченные специалисты, универсалы нужны всегда и везде. Они идут нам навстречу, когда нужно задержаться на работе в пик сезона или в его конце. Мы, в свою очередь, тоже с пониманием относимся, если в какие-то периоды просят скорректировать график работы. В таком коллективе профессиональный симбиоз».

В профильном городском Департаменте, который ежегодно заключает муниципальные контракты на обновление транспортных артерий Самары, в преддверии профессионального праздника отметили: семейная преемственность действительно вносит большой вклад в развитие дорожной отрасли. Специалисты также акцентируют внимание на том, что такой опыт в числе основ расширения профессиональных знаний, умений и навыков при достижении национальных стандартов качества.

«Обо всех семьях, трудовых династиях придерживаемся высокого мнения. Такая практика приводит к улучшению качества производимых работ, благодаря передаче мастерства от поколения к поколению. В учебных заведениях невозможно постичь все нюансы профессии, это приходит только с опытом, – подчеркивает Сергей Панфёров. – Кроме того, на производстве старшие наставники помогают укрепить мотивацию, чтобы у нового поколения сотрудников дорожно-строительных предприятий появлялся еще больший стимул делать свою работу все лучше и лучше, ставить перед собой более сложные цели и, возможно, превзойти в этом старшее поколение».

После будней, а порой трудовыми становятся и праздничные дни, работники спешат к своим домашним, за благополучие которых радеют не меньше, чем за производственную результативность. Во время отдыха находится место и для хобби. К примеру, Андрей Севастеев отменно готовит, причем мясные блюда получаются особенно вкусными. Анатолий, который вместе с женой увлечен семейным чтением, отдает предпочтение литературе в жанре фантастики.

Братья планомерно идут к тому, чтобы достигались не только рабочие цели, но и осуществлялись простые и понятные каждому мечты: приобретение жилья, возможность достойно обеспечить своих близких и быть счастливыми, даже если жизненные дороги еще полны препятствий.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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