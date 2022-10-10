На одной из усадеб Кинельского района была организована акция, вырученные средства от которой перечислят на нужды обороны

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«Все для фронта! Все для победы!» – лозунг из военных лет прошлого века, который тогда объединил фронт и тыл, сегодня вновь обретает свою актуальность.



Мобилизационная кампания охватила многих. И сейчас можно говорить о высокой социальной ответственности предприятий. Не исключение и сельхозпроизводители. На одной из усадеб Кинельского района была организована акция, на которой все желающие могут приобрести свежие яблоки из сада, чтобы вырученные средства перечислить на нужды обороны.



– Чем мы можем помочь ребятам, которых мобилизовали, и они сейчас рискуют своей жизнью? У нас нет того, что их может защитить в бою. Поэтому решили поддержать деньгами, – сказал Владимир Игонин, владелец усадьбы. – А когда обсуждали акцию с руководством района, пришли к тому, что у них здесь остались семьи, которым сейчас очень тяжело. Подчас мобилизованные в них были единственными кормильцами. Если этим семьям поможем, им на фронте будет чуть легче.



Усадьба берет свое начало в 2015 году. С тех пор здесь построили красивый особняк, заложили большой сад, есть искусственный водоем с рыбой. Сейчас этот объект входит в туристический маршрут по Кинельскому району.



– В нашем саду более 50 сортов яблок, есть черноплодная рябина, вишня, черешня и многое другое. Большую часть продукции представили на акции. Яблоки более ранних сроков созревания по 50 рублей продаем, поздние сорта – по 80, – рассказала Светлана Кондракова, совладелец усадьбы.

Фото: пресс-служба правительства СО