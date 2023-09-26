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На новой футбольной площадке в ИК-3 УФСИН СО прошел товарищеский матч

26 сентября 2023 15:36
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После состязаний состоялся обмен подарками.

В ИК-3 УФСИН России по Самарской области открыта футбольная площадка для осужденных.

На мероприятие администрация колонии пригласила представителей благотворительного фонда «Новая жизнь».

На новой площадке прошел товарищеский футбольный матч. После состязаний состоялся обмен подарками.

Осужденным были вручены футбольные мячи и спортивные манишки, а представителям фонда – картина, написанная осужденным, и собранная в колонии модель самолета.

Примечательно, что в матче приняли участие главный тренер футбольного клуба «Химик-Август» Александр Ешкин и игрок Павел Табаков. Последний провел более 500 матчей за тольяттинскую. «Ладу», сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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