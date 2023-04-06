На Новодевичьем кладбище в Москве окрыли памятник Владимиру Жириновскому

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На Новодевичьем кладбище в Москве окрыли памятник основателю и первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Памятник был открыт на могиле Жириновского в первую годовщину его смерти. На постаменте с фигурой политика золотом выгравирован его ответ на вопрос о том, что он сказал бы, оказавшись перед богом: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Автором памятника Жириновскому стал народный художник России Андрей Ковальчук. Фигура политика выполнена из бронзы. Общая высота мемориала составляет 2,75 метра.