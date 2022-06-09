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На незаконную проверку самарцы смогут пожаловаться онлайн

9 июня 2022 15:03
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Правительство России запустило на «Госуслугах» сервис, благодаря которому бизнесмены и обычные люди могут сообщить о нарушениях моратория на проверки.

Правительство России запустило на «Госуслугах» сервис, благодаря которому бизнесмены и обычные люди могут сообщить о нарушениях моратория на проверки.

Напомним, мораторий был введен 10 марта и коснулся как плановых, так и внеплановых проверок по всей стране. Исключением стали только отдельные виды проверок социально значимых объектов, таких как школы и детские сады, по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также опасных производственных объектов.

Одновременно с объявлением моратория правительство создало систему контроля его выполнения. Он осуществляется посредством цифровой системы, в которой отражены все надзорные мероприятия в стране в разрезе ведомств, регионов и видов проверок.

Чтобы усилить контроль соблюдения ограничений на проведение проверок на портале Госуслуг был создан и запущен электронный сервис подачи жалоб на нарушение моратория. С его помощью представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и граждане могут оставить жалобу. Сделать это можно на главной странице портала Госуслуги в разделе «Жалоба на решения контрольных органов». Далее необходимо перейти в раздел «Жалоба на нарушение моратория на проверки». После введения номера проверки остается заполнить несколько полей и отправить жалобу. Она будет рассмотрена в течение одного рабочего дня. Если будет выявлено нарушение моратория, проверку отменят.

По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, после введения моратория было отменено проведение более 218 тысяч проверок, из них плановых – более 158 тысяч и внеплановых – 60 тысяч.

Стоит отметить, что мораторий на проверки не означает, что жители будут получать некачественные услуги из-за отсутствия контроля. К примеру, в сфере ЖКХ – качество услуг критически важно для жителей и объектов ремонта и благоустройства.

Как рассказал министр ЖКХ и энергетики Самарской области Александр Мордвинов, контроль присутствует, но в другой форме. Он объяснил, что каждый выполненный ремонт предусматривает гарантию – 3 года. Созданная межведомственная комиссия в обязательном порядке объезжает дома и проверяет качество работ. Если оно не соответствует нормам, Фонд капитального ремонта выставляет подрядчику претензию, которую он обязан устранить. Также специальная комиссия оценивает качество работ по благоустройству дворов и общественных пространств.

Мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей продлится до конца 2022 года.

 

Фото:   pexels

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