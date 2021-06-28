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На набережной Волги в Самаре пройдет акция «Загар должен быть осознанным»

28 июня 2021 13:58
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На набережной Волги в Самаре пройдет акция Загар должен быть осознанным

29 июня на набережной Волги у Некрасовского спуска с 10.00 до 12.00 сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера проведут ежегодную акцию «Загар должен быть осознанным» для жителей и гостей города. Данное мероприятие в первую очередь будет направлено на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи. 

 Борьба с онкологическими заболеваниями - это одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Проект предусматривает усиление профилактической работы для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний. 

Меланома - одна из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, которую можно диагностировать на ранних стадиях при обычном осмотре кожных покровов. Более 200 случаев меланомы выявляется в Самарской области ежегодно.

Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, ультрафиолетовое облучение, травматизация новообразований кожи – это основные причины возникновения данного заболевания. К «группе риска» относятся люди со светлой кожей, а также те, у кого большое количество родинок. Необходимо помнить, что появление подозрительных родинок, вызывающих беспокойство, или видоизменение уже имеющихся – сигнал для обращения к доктору.

В рамках профилактической акции у всех желающих будет возможность проконсультироваться во время прогулки. На Некрасовском спуске будет принимать врач-онколог областного онкодиспансера и врач-дерматолог Самарского областного кожно-венерологического диспансера.

 

Теги: загар здоровье кция профилактика

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