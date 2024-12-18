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На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка "Лица Армии"

18 декабря 2024 14:42
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На склоне пл. Славы цифровая экспозиция представлена фотографиями 40 бойцов.

18 декабря на медиаэкранах на площади Славы в Самаре начала работу цифровая фотовыставка "Лица Армии", подготовленная при поддержке Народного фронта и Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий. Общественная организация Народный фронт занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, в том числе, военнослужащим 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады, чьи портреты представлены на выставке.

"Невозможно рассказать обо всех. Нереально поговорить с каждым. Но всегда есть несколько секунд, чтобы нажать кнопку на фотоаппарате и сохранить для истории лица тех, кто нас защищает" — эти слова Олега Ракшина, фотографа и автора представленных на экспозиции фотографий, стали девизом фотопроекта "Лица Армии". Проект уже был представлен на ВДНХ и на выставочных площадках Самарской области: в Самарском областном художественном музее,  в Доме офицеров Самарского гарнизона, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. На склоне пл. Славы цифровая экспозиция представлена фотографиями 40 бойцов. Олег Ракшин, участник СВО, доброволец, самарский фотограф и режиссер, сделал все фотографии выставки "Лица Армии" на передовой. "Я вижу свою миссию в том, чтобы сфотографировать людей, которые, защищая Отечество, творят историю. Чтобы наши потомки оценивали прошлое, в том числе, изучая эти фотографии. Фотографии, которые уже стали частью великой истории России", — считает автор.

Спонсорскую поддержку в проведении выставки оказала Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий, которая на постоянной основе занимается благотворительностью: отправляет гуманитарную помощь в прифронтовые области, поддерживает подрастающее поколение Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской  и Херсонской областей.

 

Фото:   Департамент информационной политики СО 

Теги: Самара

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