На конкурс, инициированный семьей Скатковых из Самары, за неделю поступило более 60 тысяч заявок

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Вчера, 12 сентября, в Московском дворце пионеров состоялась пресс-конференция конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей». О запуске конкурса объявил Президент России Владимир Путин чуть больше недели назад. За это время организаторы получили более 60 тыс. заявок. «Неделя всего прошла с начала приема заявок, у нас уже более 60 тыс. человек, которые подали заявку на участие в конкурсе. Очень разные семьи из всех 89 регионов нашей страны и уже 25 стран. Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция. Уже 25 стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе», – сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Активно участвуют в конкурсе новые регионы страны, среди них больше всего заявок пришло из Луганской Народной Республики.

Напомним, в апреле прошлого года на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин поддержал инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе «Россия – страна возможностей» конкурса для семей. Обращаясь к Президенту, Оксана Скаткова предложила сделать семейный конкурс, в котором дети могли бы участвовать вместе с родителями в составе одной дружной команды. «Это было бы отличной мотивацией для семьи – вместе стремиться к победе», – предложила Оксана Скаткова. Владимир Путин поддержал эту инициативу.

«Защита семьи, охрана материнства и детства в современном обществе являются нашими абсолютными приоритетами. С целью решения этих задач по инициативе Главы государства реализуются национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», расширяются меры поддержки семей с детьми. Искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе проживали представители разных народов, и сегодня много больших, дружных, счастливых семей», ­ – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отмечая важность всемерной поддержки семей, материнства и детства для сохранения незыблемых семейных ценностей нашей страны.

«Президент РФ не раз говорил о том, что одна из важнейших точек опоры для России – это семья, она же основа силы каждого человека. Поэтому глава государства принял решение о создании на платформе «Россия – страна возможностей», которой в этом году исполнилось пять лет, проекта, объединяющего семью целиком. Главная ценность конкурса «Это у нас семейное» состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьей, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей. Задания конкурса будут построены, чтобы в них могли участвовать все родные – только так можно победить», – отметил Сергей Кириенко.

Как рассказали организаторы, на текущий момент 62% участников конкурса «Это у нас семейное» – представительницы женского пола, 38% – мужского. Около 35% от всех участников – дети, 36% – родители или законные представители, 22% – бабушки и дедушки, 2% – прабабушки и прадедушки, 5% – другие близкие родственники. Среди старших членов семей выделяются 772 человека, перешагнувших 80-летний рубеж. При этом возрастной рекорд конкурса принадлежит 102-летней прабабушке из Белгородской области и 108-летнему прадедушке из Воронежской области.

«Накануне запуска мы совместно с социологическим агентством «Вебер» провели опрос среди россиян. Он показал, что 89% жителей страны считают самым важным в их жизни семью, 88% рассказали о наличии семейных традиции, а 86% людей проводят досуг вместе с семьей, но хотели бы делать это чаще. Исходя их этих результатов, мы создавали наш новый проект. Главная цель, которую ставит перед собой конкурс «Это у нас семейное» – объединить семьи через общие дела, преодолеть разобщенность родных людей, создать атмосферу для сотворчества разных поколений и возродить добрые традиции. Надеемся, что проект позволит расширить круг общения семейных людей и заложит основу для создания семейного сообщества России, где можно будет обмениваться опытом и стать полезны не только друг другу, но и стране», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, завершится он летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. Стать частью большого сообщества семей и принять участие в конкурсе могут команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Фото: Организатор конкурса — президентская платформа «Россия — страна возможностей»